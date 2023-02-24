Savo Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savo Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savo Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savo Stojanovic 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Саво Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savo Stojanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savo Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Savo Stojanovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Savo Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savo Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savo Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savo Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

30 Haziran 2023 yılında Mornar Bar

Savo Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savo Stojanovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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