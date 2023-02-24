Savo Veljkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Veljkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savo Veljkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savo Veljkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savo Veljkic 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Savo Veljkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savo Veljkic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savo Veljkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Savo Veljkic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Savo Veljkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savo Veljkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savo Veljkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savo Veljkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savo Veljkic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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