Savunma Sanayi Başkanı Demir paylaştı! Gururlandıran anlar: Yerli ve milli jet uçağı HÜRJET piste çıktı

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar devam ediyor. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'tan sonra büyük bi emek verilen HÜRJET'ten güzel haber geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli jet uçağı HÜRJET'in piste çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"YERLİ VE MİLLİ JET UÇAĞIMIZ KOŞMAYA BAŞLADI"

Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah!

MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."