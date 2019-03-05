Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) ziyaret etti. Demir, ziyarette BİLGEM'in geliştirdiği cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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