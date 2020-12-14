Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım tepkisi!

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından net bir mesaj veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabında yhaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir, açıklamasında "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

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