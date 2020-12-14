Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç çalışanı yaptırım listesine alındı.

Peki Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİLK DEMİR KİMDİR?: NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsmail Demir, 1960 yılında Elazığ’da doğdu. İlköğrenimini Ankara ve Eskişehir; orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi ve İTÜ’de birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1985 yılında MEB bursu ile yüksek lisans ve doktora öğrenimi için ABD’ye gitti.

Michigan Üniversitesinde uygulamalı mekanik, Purdue Üniversitesinde ise uzay ve havacılık dalında yüksek lisans derecesini aldı. 1989 yılında doktora eğitimi kapsamında katı cisim mekaniği, çatlak mekaniği ve malzeme konularında çalışmaya başladı. En iyi lisans üstü araştırmacı ödülünü aldığı bu bölümde çeşitli konularda araştırma görevlisi olarak da çalıştı. Ayrıca, doktora sırasında Livermore ve Pasifik Kuzeybatı Laboratuvarları gibi araştırma kurumları bünyesinde yürütülen araştırmalarda görev aldı. 1992 yılında Washington State Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu.

Mayıs 1992’de; Kanada’da bulunan British Columbia ve Victoria üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak yarı iletken tekil kristal büyütme (single crystal growth) konusunda çalışmalar yaptı. 1993 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

1997 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden uçak elemanları ve malzemesi dalında doçentlik unvanı aldı. Bu süre zarfında kısa dönemlerle çeşitli araştırma projelerine katılmak üzere ABD’ye giderek Livermore, Kuzeybatı Pasifik Milli Laboratuvarları, Washington State Üniversitesi Malzeme Araştırma Merkezi ve makina mühendisliği bölümlerinde kısmi zamanlı araştırmacı olarak malzeme, nümerik modelleme, mikro ve mezomekanik ile nanoteknoloji konularında araştırmalar yürüttü.

2002 yılında araştırmacı olarak Washington State Üniversitesi Malzeme Araştırmaları Merkezinde çalışmaya başlayarak DARPA projelerinde görev aldı ve mikro elektromekanik sistemler üzerine araştırmalar yaptı.

2003 yılı sonunda davet üzerine Türkiye’ye dönerek Türk Havayolları Anonim Ortaklığı bünyesinde eğitim başkanı olarak göreve başladı. Nisan 2005’te THY’de teknikten sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Görevi süresince THY’nin uzmanlık alanlarına göre alt şirketler oluşturulması ve hisselerinin çoğunluğunun halka arz edilerek özelleştirilmesi süreçlerine etkin olarak katıldı.

Mayıs 2006’da THY Uçak Bakım Onarım Biriminin başındayken bu birimin THY’den ayrılarak ayrı tüzel kişiliği olan bir şirket olarak yapılanmasını sağladı ve THY Teknik AŞ’nin ilk genel müdürü oldu. Bu görevi yürüttüğü sırada THY Teknik (Turkish Technic) markasını oluşturmakla kalmayıp THY Teknik’i, THY dışındaki şirketlere de hizmet veren, dünya çapında bir uçak bakım onarım şirketi konumuna getirdi. Bu çabalar neticesinde THY Teknik kısa sürede en iyi 10 uçak bakım onarım şirketi (MRO) arasına girmeyi başardı ve nihayetinde Avrupa’nın en iyi uçak bakım onarım şirketi seçilme başarısını gösterdi.

2014 yılına kadar THY Teknik genel müdürü ve yönetim kurulu başkan vekili olarak devam ettirdiği bu görevi sırasında; Amerikalı Pratt&Whitney Motor şirketi ile 150 milyon ABD doları sermayeli Turkish Engine Center adlı uçak motorları bakım onarım şirketi, Amerikalı Goodrich AeroStructures firması ile uçak motor kaportası ve ters tepki ünitelerinin bakım onarımı için Goodrich Turkish Technic Service Center (GTTSC), Zorlu Enerji ile TURKBINE adlı uçak motorları ve gaz türbinleri bakım onarım şirketi, TUSAŞ ile uçak kabin içi ekipmanları imalat şirketi (Turkish Cabin Interior TCI), Kibar Holding ile uçak koltuğu imalat şirketi (Turkish Seat Industries-TSI) gibi ortaklıkların kurulmasını sağlayarak ilgili şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Türk Hava Yolları Şirketinde görev yaptığı dönemde, 2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı civarında 80’li yıllarda rahmetli Turgut Özal’ın İleri Teknoloji Parkı (ITEP) alanı olarak adlandırdığı bölgeye katma değer sağlamak amacıyla dünya klasmanında bir bakım onarım merkezi kurma ideali ile SSM’den arazi tahsisi ve kiralanması görüşmeleri ile başlayan HABOM projesi çeşitli handikaplara, inşaat ve zemin problemlerine rağmen başarı ile tamamlanan ilk proje oldu. 300 milyon doların üzerinde bir inşaat ve 100 milyon doların üzerinde bir ekipman maliyetiyle kurulan 370 bin metrekarelik kapalı alana sahip havacılık bakım onarım merkezi, mimari ve inşaat teknikleri açısından Türkiye’de ve Avrupa’da ilk denilebilecek uygulamaların hayata geçirildiği yerdir.

Aynı dönemde Ankara Esenboğa Havalimanında bir hangar yapılması ve Atatürk Havalimanında özel bir şirketin işletmekte zorluk çektiği devasa iki yeni hangarın THY Teknik bünyesine katılması gibi hamleler yaptı. Ayrıca teknisyen yetiştirme programları ile kabiliyet ve kapasite açısından THY Teknik’in bir marka olarak dünya MRO pazarında yer almasını sağladı. Göreve başladığı 2005 yılında yıllık 200 milyon ABD doları ciro, %10 üçüncü parti müşteri ve 2500 kişi ile THY’nin bir birimi olarak faaliyete başlayan THY Teknik şirketini; 850 milyon ABD doları cirolu, %28 üçüncü parti müşterili ve 5 bin kişilik bir şirket olarak bıraktı.

Nisan 2014’te Savunma Sanayi Müsteşarlığına atandı. Savunma Sanayii müsteşarı olarak Türkiye’de birçok savunma sanayii projesinin tamamlanmasını ve yeni projelerin başlatılmasını sağladı. Demir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tavizsiz, yerli ve milli bir savunma sanayii idealini hayata geçirmek üzere yeni yapılanmalarla tedarik ve modernizasyon süreçlerini “İstiklal ve İstikbalimiz İçin” sloganı ile yürütmektedir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na bağlanmış, Temmuz 2018’de ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış olup, Prof. Dr. İsmail Demir Savunma Sanayii başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Çeşitli uluslararası dergi ve konferanslarda kompozit malzemeler, çatlak mekaniği, teorik ve nümerik elastik modellemeler, mikro elektromekanik konularında çok sayıda makalesi yayımlanan Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.