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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası flaş açıklama

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası flaş açıklama

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonucunda haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojileri ile ilgili çeşitli projeler karara bağlandı.

Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı açıklanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimi vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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