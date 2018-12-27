Savunma Sanayii İcra Toplantısı sona erdi, neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı 2 saat sürdü. toplantıda yerli ve milli sistemlerle yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı. Ve işte diğer detaylar...

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