Savunma Sanayii İcra Toplantısı sona erdi, neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı 2 saat sürdü. toplantıda yerli ve milli sistemlerle yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı. Ve işte diğer detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı 2 saat sürdü. toplantıda yerli ve milli sistemlerle yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirildi.
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