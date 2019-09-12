Savunma sanayisi için Türkiye’nin en büyük "ingot kalıbı" üretildi

Türkiye'nin en önemli pota ve ingot kalıbı üreticileri arasında yer alan KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARDÖKMAK), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda, kurumun ihtiyacı olan 21 ton ağırlığındaki "ingot kalıpları"nın üretimini gerçekleştirdi.

1967'den bugüne pota ve "ingot kalıbı" üretimi gerçekleştiren ve alanında Türkiye'nin sayılı üreticileri arasında bulunan KARDÖKMAK'ın, MKE için yaptığı 21 ton ağırlığındaki bu üretim, Türkiye'nin en büyük "ingot kalıbı" oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARDEMİR'in bağlı kuruluşu olan ve sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştiren KARDÖKMAK'ın geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın en köklü çelik firmalarından Thyssenkrupp için 41 tonluk cüruf potalarının imalatını gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaptığı başarılı üretimle dünya çelik devi Thyssenkrupp ve bağlı kuruluşları için uzun vadeli tedarikçi listesinde de yer alan KARDÖKMAK, 15 bin tonluk kurulu kapasitesi bulunan Türkiye'nin en büyük döküm fabrikalarını ve ağır sanayinin yedek parça ve ekipman ihtiyaçlarının karşılandığı ve 4 ayrı holde hizmet veren Makine Fabrikalarını bünyesinde barındırıyor. Yönetim Kurulunun belirlediği vizyon çerçevesinde; döküm fabrikalarında çimento sektörüne ring, gale, değirmen aynası ve fener dişli, demir-çelik sektörüne ise hadde merdane ve ayakları gibi ağır tonajlı döküm parçaları üreten şirket ayrıca, demir dışı metal dökümlerde bakır soğutucu kama ve tüyer, elektrot tutucular, her tür bronz ve pirinç burç ile yatak imalatları gerçekleştiriyor. Türkiye'de mühendislik gelişimine önemli katkılar sunan KARDÖKMAK, Demir Çelik ve Çimento sektörlerinin yanı sıra makine imalat, madencilik, offshore ve denizcilik sektörlerine de yedek parça imalatı ile hizmet sunuyor."

Kaynak: İHA