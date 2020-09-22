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Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet hediyesi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından, yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi üzerine imkanı kısıtlı öğrenciler için başlatılan tablet ve bilgisayar kampanyası dahilinde hediye edilecek ürün sayısı 19 bine ulaştı.

Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet hediyesi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı 19 bine ulaştı. Bayraktar'ın, Twitter hesabından yaptığı "Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." paylaşımı bir kampanyaya dönüştü.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZ İÇİN"

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in paydaşı olan ve Türk savunma sanayisine liderlik eden şirketlerin katılımıyla kampanya hızla büyüdü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 5 bin adet tablet de bizden." ifadesiyle kampanyada yerini aldı.

Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet hediyesi

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de "eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak" amacıyla kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla destek olacaklarını bildirdi.

ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de 1000'er tablet bilgisayarla kampanyayı büyüttü.

Savunma sanayisi şirketlerinin öğrencilere hediye edecekleri tablet bilgisayar sayısı 19 bini buldu.

Berna Akkaya
Editör


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