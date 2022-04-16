Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı ne iş yapar, Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı Tanımı;

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Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı Maaşları

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.03

Meslek Adı :

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kamu-özel kurum/kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenli bölgesinde kurallara uyulmasını sağlamak,

b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, refakat hizmetlerini yapmak,

c) Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapmak,

d) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

e) Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapmak, suçluyu yakalamak ve adalete teslim etmek,

f) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlamak,

g) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlamak,

h) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak,

i) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek, tesislerinde kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek,

j) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak,

k) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,

l) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak,

m) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

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