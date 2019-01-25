Saydam, "Belediye borç batağında değil, hizmet atağında”

Zonguldak Alaplı Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam, belediyenin borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam, belediyenin borçları olduğuna ilişkin dolaşan iddialara dair açıklama yaptı. 2009 yılında seçimi aldıklarında belediyenin 86 bin TL borcu olduğunu ve bunların tamamen hepsini ödendiğini söyleyen Saydam, "Göreve geldiğimizde 1 Greyder,hizmet aracı aldık ve bunların paralarını ödedik. ayrıca 1 itfaiye , pikap aracı,1 araç,1 otobüs, 1 ambulans aracı ve kazıcı Türkiye'nin çeşitli kurumlarından hibe alarak Gümeli Beldesine kazandırdık. Bir kilometre istinat duvarı, 500 metre parke ve 28 kilometre asfalt döktük. Tüm Gümeli mahallelerine toplam 33 anons sistemi döşedik. Bazı malum şahıslar, belediyemizin borçlandığı konusunda halkımızı kirli bilgileriyle doldurmaya çalışsa'da 2017 yılında 10 yıllığına 860 bin tl iller Bankası payından ayda 12 bin kesilmek üzere Tüm ana yollar olmak üzere asfaltımızı döktük.şu an piyasaya olmak üzere borcumuz yoktur. 2009 Mart ayında göreve başladığımızda ise belediyemizin 86 bin lira borcu bulunmaktaydı.hepsini ödedik herkes gitsin kendi borcuna baksın ve kendini kurtarsın" ifadelerini kullandı.

Ben borç ödemişim, araç kazandırmışım, inanılmaz güzel bir yaşam tesis etmişim Gümeli'de. Bunu kiminle yaptık? Gümeli insanıyla beraber yaptık. Bu gurur hepimizin. Gümeli insanına yakışıyor. Devamı da gelecek. Bunlar işin başlangıcı. Dolayısıyla bugün borç gibi görünen olay, bizim yıllardan beri gelen ve devlete olan borcumuzun dışında da alanda hiç kimseye borcumuz yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA