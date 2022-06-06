Saydam isminin anlamı nedir, Saydam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Saydam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Saydam ismi ne demek, Saydam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Saydamisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Saydam İsminin anlamı nedir? TDK Saydam anlamı:

Saydam ismi Türk Dil Kurumunda beş farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan:

"Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti." - Attila İlhan

2. isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.

3. sıfat Sayısal ortamda hazırlanmış, yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif.

4. isim, kimya Asetat.

5. sıfat, mecaz Açık seçik, belirgin:

Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı.

Saydam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Saydam ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Saydam isminin kökeni:

Saydam ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Saydam isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Saydam isminin rengi:

Horozibiği

Saydam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Saydam isminin Harf Analizi Nedir ?

Saydam ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Saydam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Saydam ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

A: 1

Y: 28

D: 5

A: 1

M: 16

= 73– Saydam İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Saydam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Saydam ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Saydam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1A: 1Y: 7D: 4A: 1M: 4 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

Saydam isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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