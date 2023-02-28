Sayed Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayed Abdallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayed Abdallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayed Abdallah 12 Ocak 2000 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Sayed Mohamed Abdallah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayed Abdallah Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Sayed Abdallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sayed Abdallah'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sayed Abdallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sayed Abdallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sayed Abdallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayed Abdallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2019 yılında Ubon United

30 Kasım 2019 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2021 yılında Zamalek

Sayed Abdallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayed Abdallah şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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