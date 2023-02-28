Sayed Shabrawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Shabrawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayed Shabrawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayed Shabrawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayed Shabrawy 1 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da السيد الشبراوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayed Shabrawy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sayed Shabrawy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sayed Shabrawy'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sayed Shabrawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sayed Shabrawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sayed Shabrawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayed Shabrawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Ahly U21

29 Temmuz 2014 yılında El Ittihad

8 Eylül 2015 yılında Aswan SC

9 Temmuz 2017 yılında Entag El Harby

16 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Sayed Shabrawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayed Shabrawy şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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