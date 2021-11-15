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Şayeste ne demek, TDK'ya göre Şayeste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şayeste kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şayeste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şayeste nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şayeste kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şayeste ne demek, TDK'ya göre Şayeste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şayeste ne demek? Şayeste TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şayeste kelimesi. Peki şayeste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şayeste nedir, şayeste kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞAYESTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şayeste kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şayeste kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şayeste kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun, yakışır

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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