Sayfa Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sayfa Tertipçisi görev tanımı nedir, Sayfa Tertipçisi ne iş yapar, Sayfa Tertipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sayfa Tertipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sayfa Tertipçisi Tanımı;

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Sayfa Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sayfa Tertipçisi Maaşları

Sayfa Tertipçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sayfa Tertipçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayfa Tertipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.07

Meslek Adı :

Sayfa Tertipçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dizilmiş hurufatı, aralık malzemesi ve klişeleri bir araya getirerek basılacak sayfayı tertipleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayfa Tertipçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dizilmiş hurufatı ve resimleri ya tarif üzerine ya da kendi görüşüne göre tertiplemek,

b) Hurufat, bloklar ve kolonlar arasına ara malzemeleri yerleştirmek,

c) Satırlar arasında uygun boşluklar bırakmak için kurşun ilave etmek ve çıkarmak,

d) Sayfanın tepesine veya altına numara koyup sayfayı bir kordonla bağlayıp sayfa sıralayıcısına vermek,

e) Başlıkları da koyabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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