Sayfallah Ltaief kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayfallah Ltaief Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayfallah Ltaief adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayfallah Ltaief Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayfallah Ltaief 22 Nisan 2000 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Tunus,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayfallah Ltaief Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Sayfallah Ltaief, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sayfallah Ltaief'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sayfallah Ltaief Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sayfallah Ltaief isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sayfallah Ltaief Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayfallah Ltaief futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2015 yılında FC Kosova Jug

28 Şubat 2017 yılında FC Zürich U18

20 Temmuz 2018 yılında Winterthur U21

6 Temmuz 2020 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

1 Ocak 2023 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2023 yılında FC Basel

Sayfallah Ltaief Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayfallah Ltaief şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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