Saygı dizisi 1. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı Saygı | Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin 1. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bir çok kullanıcı Saygı dizisi 1. bölüm ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda başlıyor? sorularını araştırmaya başladı.

SAYGI | BİR ERÜMENT ÇÖZER DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı'nın oturduğu Saygı dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Merakla beklenen dizinin 1. bölümü 27 Ekim Salı günü saat 12.00'da ekranlarda olacak.

SAYGI | BİR ERÜMENT ÇÖZER DİZİSİ HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak.

SAYGI | BİR ERÜMENT ÇÖZER DİZİSİ KONUSU

‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.

Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.