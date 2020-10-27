Televizyon tarihine Behzat Ç. dizisinde yardımcı karakter olarak giren Ercüment Çözer karakteri, kendi dizisine kavuşuyor. Behzat Ç. döneminde de oldukça sevilen ve dikkatle izlenen karakterin yeni dizisi merak konusu oldu. Tecrübeli oyuncu Nejat İşler'in hayat verdiği Ercüment Çözer'in yeni dizisi 'Saygı' bugün Blu TV platformunda yayın hayatına başlıyor. Birbirinden yetenekli, usta ve genç oyuncularında kadroda bulunduğu Saygı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Saygı dizisi konusu nedir? Saygı Bir Ercüment Çözer Dizisi oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

SAYGI DİZİSİ KONUSU

Yapımcılığını BluTV ve Inter Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğuna Ali Taner Baltacı'nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı polisiye, suç ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin spin-off'udur.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

SAYGI DİZİSİ OYUNCULARI

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun zamandır tanıtımlarıyla heyecan yaratan Saygı, bugün saat 12.00'da Blu TV üzerinden ilk bölümüyle izleyicisine kavuşacak. Diziyi izlemek için tıklayınız.