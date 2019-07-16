Saygı Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1955

Saygı Öztürk kaç yaşında :

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Meslek : Gazeteci, Yazar

Saygı Öztürk doğum yeri : Akbucak Köyü, Sarıkaya, Yozgat

SAYGI ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Saygı Öztürk, 1955 yılında Yozgat, Sarıkaya ilçesi Akbucak Köyünde 13 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak doğmuştur.

Lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Yerel haberlerindeki başarıları nedeniyle dikkat çeken Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı. Aynı görevini daha sonra Sabah gazetesinde sürdürdü. Sonrasında Star, ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Sözcü gazetesi Ankaratemsilciliği görevini yürütmektedir.

Saygı Öztürk, araştırmacı gazetecilik dalında çeşitli başarılara imza attı. İlksan skandalını ortaya çıkardı. Anadolu liseleri giriş sınavı sorularının çalındığını belgeledi ve sınavın iptalini sağladı. ÖSS'de çağrı cihazı ile kopya verildiğini belgeledi. Batman Valiliği tarafindan alınan silahların kaybolduğunu, OHALValiliği'nin "uçmayan uçaklar" aldığını kanıtladı. Kamu görevlilerinin Suudi Arabistan destekli Rabita örgütü tarafından hacca götürüldüğünün belgelerini ele geçirdi. Karanlıkta kalmış çok sayıda olay üzerindeki sis perdesini araladı.

Uğur Mumcu suikasti sanıklarının ifadelerini de ilk kez kamuoyuna duyurma başarısını gösterdi. Başta "Basın Oskarı" sayılan Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü olmak üzere, araştırma haberleriyle 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini kazandı. Muammer Yaşar Bostancıödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi ve bugüne kadar 30'un üzerinde ödül aldı.

Kıbrıs'ta eşi ve çocukları küvette öldürülen Binbaşı Nihat İlhan'ı olaydan 40 yıl sonra konuşturmayı başardı ve bu röportajı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından röportaj dalında 2010 yılında "yılın gazetecisi" seçildi.

Saygı Öztürk, Saadet Öztürk ile evlidir. Emre ve Esim adlarında iki çocuğu vardır.



Kitapları :

2014 - Balyoz'da Kumpas

2011 - MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli güvenlik Kurulu

2011 - Son Babalar

2010 - Okyanus Ötesindeki Vaiz

2010 - Taşeron Mesih

2009 - Ölüm Kuyuları

2008 - Belgelerle Ergenekon

2008 - 33 Kurşun

2007 - İsmet Paşa'nın Kürt Raporu

2007 - Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis

2007 - Madalyalı Mahkûm

2007 - Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü

2006 - Şemdinli'de Olay Var...

2006 - Aynadaki Reis/Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı

2005 - Kırmızı Klasör

2004 - Madalyalı Mahkûm

2003 - 5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri

2003 - Kasadaki Dosyalar

2002 - Devletin Derinliklerinde