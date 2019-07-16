Saygı Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Saygı Öztürk Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Saygı Öztürk hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1955
Saygı Öztürk kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Gazeteci, Yazar
Saygı Öztürk doğum yeri : Akbucak Köyü, Sarıkaya, Yozgat
SAYGI ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ
Saygı Öztürk, 1955 yılında Yozgat, Sarıkaya ilçesi Akbucak Köyünde 13 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak doğmuştur.
Lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Yerel haberlerindeki başarıları nedeniyle dikkat çeken Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı. Aynı görevini daha sonra Sabah gazetesinde sürdürdü. Sonrasında Star, ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Sözcü gazetesi Ankaratemsilciliği görevini yürütmektedir.
Saygı Öztürk, araştırmacı gazetecilik dalında çeşitli başarılara imza attı. İlksan skandalını ortaya çıkardı. Anadolu liseleri giriş sınavı sorularının çalındığını belgeledi ve sınavın iptalini sağladı. ÖSS'de çağrı cihazı ile kopya verildiğini belgeledi. Batman Valiliği tarafindan alınan silahların kaybolduğunu, OHALValiliği'nin "uçmayan uçaklar" aldığını kanıtladı. Kamu görevlilerinin Suudi Arabistan destekli Rabita örgütü tarafından hacca götürüldüğünün belgelerini ele geçirdi. Karanlıkta kalmış çok sayıda olay üzerindeki sis perdesini araladı.
Uğur Mumcu suikasti sanıklarının ifadelerini de ilk kez kamuoyuna duyurma başarısını gösterdi. Başta "Basın Oskarı" sayılan Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü olmak üzere, araştırma haberleriyle 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini kazandı. Muammer Yaşar Bostancıödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi ve bugüne kadar 30'un üzerinde ödül aldı.
Kıbrıs'ta eşi ve çocukları küvette öldürülen Binbaşı Nihat İlhan'ı olaydan 40 yıl sonra konuşturmayı başardı ve bu röportajı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından röportaj dalında 2010 yılında "yılın gazetecisi" seçildi.
Saygı Öztürk, Saadet Öztürk ile evlidir. Emre ve Esim adlarında iki çocuğu vardır.
Kitapları :
2014 - Balyoz'da Kumpas
2011 - MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli güvenlik Kurulu
2011 - Son Babalar
2010 - Okyanus Ötesindeki Vaiz
2010 - Taşeron Mesih
2009 - Ölüm Kuyuları
2008 - Belgelerle Ergenekon
2008 - 33 Kurşun
2007 - İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
2007 - Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis
2007 - Madalyalı Mahkûm
2007 - Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü
2006 - Şemdinli'de Olay Var...
2006 - Aynadaki Reis/Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı
2005 - Kırmızı Klasör
2004 - Madalyalı Mahkûm
2003 - 5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri
2003 - Kasadaki Dosyalar
2002 - Devletin Derinliklerinde
HABERE YORUM KAT