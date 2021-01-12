Yeni dizi Maraşlı'da rol alan başarılı oyuncu Saygın Sosyal dizinin ilk bölümünün izleyici ile buluşmasının ardından merak konusu oldu. Peki Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın sosyal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

SAYGIN SOSYAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde eğitimini tamamladı.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.

38 yaşındaki Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

SAYGIN SOSYAL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Tatar Ramazan (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Mercan ağa) (TV Dizisi)

2012 - Jin (Çavuş) (Sinema Filmi)

2011 - Yurt (Sinema Filmi)

2011 - Al Yazmalım (Tahir Oğuz) (TV Dizisi)

2010 - Türkan (Ali) (TV Dizisi)

2009 - Kosmos (İmza Karşıtı Genç) (Sinema Filmi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kürşad Süvarioğlu) (TV Dizisi)

2007 - Tiksinti (Kamil) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Asi (TV Dizisi)

2006 - Hatırla Sevgili (Recep Tayyip Erdoğan) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Çavuş Yunus) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Ajans Sahibi) (TV Dizisi)