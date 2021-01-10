Survivor 2021'in başlamasının ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hanzade Ofluoğlu'nun eşi internet kullancıları tarafından merak edildi. Peki Saygun Ofluoğlu kimdir? | Hanzade Ofluoğlu ne zaman evlendi? İşte ayrıntılar...

SAYGUN OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu evli mi bekar mı sorusu merak ediliyor. Survivor 2021'in konuşulan isimlerinden biri olan Hanzade Ofluoğlu evlidir.

HANZADE OFLUOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Survivor Hanzade, üniversite yıllarında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir. Hanzade Ofluoğlu ve Saygun Ofluoğlu 10 yılı aşkın süredir evlidir.

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitim hayatını tamamladı.

Hanzade, ilk defa Var mısın? Yok musun adlı yarışmada ekranlarda yer aldı . Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Ardından Survivor ve O Ses Türkiye yarışmaların sunuculuğu yaptı.