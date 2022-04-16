Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) görev tanımı nedir, Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) ne iş yapar, Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) Tanımı;

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Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) Maaşları

Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.10

Meslek Adı :

Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tersanelerde birimlere alınacak tüm malzemelerin (projeler,yatırımlar ve idari işler malzemeleri) bölümlere göre ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayım ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi tanımak ve depodaki eksiklikleri anlamak için depoyu kontrol etmek,

b) Depoya alınacak tüm malzemelerin talepleri yapıldıktan sonra malzemelerin kontrolünü yapmak,

c) Stokları belirleyip eksiklerin tespitini ve alımını sağlamak,

d) Sipariş yapan birimlerin istediği miktarları depo stoklarından sağlamak,

e) İhtiyaç fazlası malzemenin alınmasını önlemek,

f) Malzemenin hangi gün yetişeceği neden geciktiği gibi sorulara cevap vermek,

g) Malzemenin zamanında ve yeteri kadar alınmasını sağlamak,

h) Satın alma ve depo arasındaki koordinasyonu sağlamak,

i) Stok kontrolü, deponun sayılması, gelen malzemelerin depoya gönderilmesi gibi işlemleri yapmak,

j) Haftalık ve aylık envanteri ve raporlar diğer birimlere göndermek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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