Sayısal Loto Afyonkarahisar’a çıktı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1245. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi çıktı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine çıkan Sayısal Loto ikramiyesinin talihlisi 12 milyon 815 bin 149 Türk Lirası'nın sahibi oldu. Dazkırı ilçesinde Mehmet Şentürk'e ait olan Sayısal Loto bayisinden 04-06-17-39-41-42 sayılarını oynayarak ikramiyeyi kazanan talihli ilçede büyük merak uyandırdı.

Kaynak: İHA