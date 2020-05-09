Sayısal Loto çekiliş sonuçları 9 Mayıs 2020 | Milli Piyango İdaresi

9 Mayıs sayısal Loto sonuçları burada! Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Şans oyunu severler heyecanla 9 Mayıs 2020'de belirlenecek Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Peki bu haftaki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? Sayısal Loto bu hafta da devir etti mi? Sayısal Loto'dan en çok çıkan rakamlar?, Sayısal ikramiyesi nereden alınır? ve son olarak Sayısal Loto nasıl oynanır? gibi soruların yanıtı haberimizde.

9 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Şanslı numaralar: 19 22 23 30 38 49

Sayısal Loto, bu hafta da devretti.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.138.832,98 TL

5 bilen kişi sayısı : 80 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.442,10 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.278 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 91,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 82.481 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL

09.05.2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir