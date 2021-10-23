Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!Son dakika! Hollanda Büyükelçisi sınır dışı edildi!Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021Lengüistik ne demek, TDK'ya göre Lengüistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arka Sokaklar dizi setinde gerginlik! Oyuncular sete çıkmayacak!Göztepe 0- 1 Trabzonspor | Maç sonucuKentsel dönüşüm alanında ortaya çıkan iskelet korkuya neden oldu!Piştov ne demek, TDK'ya göre Piştov kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?

Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının 23 Ekim 2021 Cumartesi günü açıklanması bekleniyor. Ancak çekiliş sonuçlarının, saatler 21.30'u göstermesine rağmen halen daha açıklanmamasının ardından vatandaşlar "Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?" sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?

Şans oyunu denince ilk akla gelen ve haftanın üç günü heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan devam ediyor. Büyük ikramiyesini kazandırdıktan sonra  yeniden yapılan çekilişlerle talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye çekilişinde yeni ikramiye 76 milyon 740 bin 173 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda kuponlarını doldurarak şanslı numaraları bulmaya çalışan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için Çılgın Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021   başlıklarını internet arama motorlarında aratıyorlar. Saatler 21:30'u geçmesine rağmen halen daha açıklanmayan sonuçların ardından "Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?" sorusu merak konusu oldu. 

Sayısal loto çekiliş sonuçları neden açıklanmıyor 23 Ekim 2021?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR 23 EKİM 2021?

23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto Çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Yapılacak olan canlı yayının akması sebebiyle vatandaşlar sonuca ulaşamamaktadır. 

Canlı yayının neden yayına geçmediği ise bilinmemektedir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıdan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT