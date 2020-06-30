Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. 6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

Sözcü Gazete'sinin haberine göre, 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den… Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici'' dedi.