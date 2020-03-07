Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı

MUĞLA (İHA) – Milli Piyango Çekiliş İdaresi Genel Müdürlüğünce çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki talihlisi Milas'tan oldu. Sayısal Loto'da 6 bilen bir kişi 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1303'nci çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve noter huzurunda yapıldı. Çekilişte kazandıran numaralar 7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Milas'tan yatırıldığı açıklandı.

Çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: İHA