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  3. Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

Sayıştay'ın yayımladığı raporlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başını çektiği birçok CHP'li belediye belirlenen yasal borçlanma limitini aştı. Bu durum CHP'li belediyelerin doğru yönetilmediğini gözler önüne serdi.

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyen Sayıştay, 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. Buna göre mali faaliyetleri incelenen CHP'li belediyelerin bir çoğunda yasal borçlanma limitinin aşıldığı tespit edildi. Özellikle hizmet üretmekten çok söylem siyaseti yürüten CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yasal borçlanma sınırını bir hayli aşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sabah'ın haberine göre CHP'li belediyelerin borç bilgileri şu şekilde:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın incelemesine göre 2020 yılında borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aştı.

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Başka bir CHP'li belediye olan Beşiktaş Belediyesi'nin yasal sınırı ile 384 milyon 575 bin TL olması gereken borcunun 715 milyon 335 bin TL olduğu tespit edildi.

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 

CHP'li Bakırköy Belediyesinin de 340 milyon 609 bin TL olması gereken yasal borç sınırının 452 milyon 312 bin TL olduğu Sayıştay tarafından tespit edildi. 

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

EDİRNE BELEDİYESİ

2020 yılında borçlanma limiti 277 milyon 154 bin 89 TL olması gereken Edirne Belediyesinin  Sayıştay incelemesinde borcunun 369 milyon 232 bin 723 TL olduğu ve limitini 92 milyon 78 bin 633 TL aştığı tespit edildi.

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

GAZİEMİR BELEDİYESİ

 İzmir'in Gaziemir Belediyesinin 124 milyon 488 bin TL olması gereken yasal borcunun 411 milyon 105 bin TL olduğu tespitine varıldı. Belediyenin borcunu 286 milyon 616 bin TL aştığı belirlendi. 

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

BODRUM BELEDİYESİ

Muğla'nın Bodrum Belediyesinin Sayıştay incelemesinde 13 milyon 784 bin TL olan yasal borçlanma limitini aştığı belirlendi. Buna göre belediyenin borcu 43 milyon 457 bin TL'ye çıktı. 

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

ATAKUM BELEDİYESİ

Samsun'un Atakum Belediyesi de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aşan belediyeler arasında. Buna göre belediyenin 149 milyon 921 bin TL olması gereken borç sınırını aştı ve bu rakam 177 milyon 13 bin TL olarak tespit edildi. 

Sayıştay raporuna yansıdı! Hepsi sınırı aşmış: İBB'nin başını çektiği CHP'li belediyeler borç batağına saplandı

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