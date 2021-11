Sayman Maaşı Ne Kadar? 2021 Sayman Maaşları, Sayman İş İlanları

Sayman görev tanımı nedir, Sayman ne iş yapar, Sayman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sayman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sayman Tanımı;

Bir kurumda ya da kuruluşta hesap işlerini takip eden, şirketin hesap ve muhasebe işlerinden sorumlu olan kişidir.

Sayman Maaşı Ne Kadar? 2021 Sayman Maaşları

Sayman maaşı ortalama aylık 7.300- TL’dir. En düşük Sayman maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Sayman İş İlanları İçin Tıklayın

Sayman Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sayman Ne İş Yapar?

Sayman; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Mali politika ve stratejileri belirlemek,

b)Fonları uygun bir şekilde düzenlemek,

c)Sektörlere yapılacak yatırımları iyi bildiği için hangi alana yapılacak konusunda danışmanlık yapmak,

d)Şirketin finans risklerini yönetmek,

e)Günlük olarak nakit değerlerini yönetmek, takip eder ve diğer işlemleri gerçekleştirmek,

f)Nakit akışlarında her hangi bir sorun oluşmaması için yönetilmesine yardımcı olur,

g)Maaş, nakit ödemeleri ve borçlar hususunda analizler yapmak,

h) projelerin maddi etkisini değerlendirmek ve yönetmek,

l)Yatırımcılar ve bankacılar ile her daim iletişimde olmak,

İ)Göreviyle ilgili toplantılara katılmak,

J)Muhasebe ve vergiler konusunda gerekli bölümlerde çalışanlar ile her daim iletişimde olmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sayman Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Sayman Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sayman mesleğinin meslek kodu 4211.15 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Sayman maaşlarına ek sizlerde Sayman mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?