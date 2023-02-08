Saymon Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saymon Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saymon Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saymon Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saymon Cabral 9 Temmuz 2001 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saymon Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saymon Cabral Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uplay Sports & Promotion yapmaktadır. Saymon Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saymon Cabral'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saymon Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saymon Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saymon Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saymon Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında Trnava B

20 Mayıs 2020 yılında Spartak Trnava

25 Ocak 2022 yılında Avaí FC

27 Ocak 2022 yılında Khor Fakkan

31 Aralık 2022 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Saymon Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saymon Cabral şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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