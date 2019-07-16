Saynur Tezel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAYNUR TEZEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Mart.1968

Saynur Tezel kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : TV Sunucusu, Anchorman, Spiker

Saynur Tezel doğum yeri : Ankara

SAYNUR TEZEL BİYOGRAFİSİ

Sadece ses tonu, diksiyonu ve ekrana yakışan görüntüsü ile değil haberi izleyiciye yaşatırcasına verişi ile de akıllarda iz bırakan bir isim Saynur Tezel.

Saynur Tezel, 4 Mart 1968 tarihinde Ankara'da memur bir anneyle sendikacı bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Ankara TED Koleji’nden 1985 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.

Saynur Tezel, Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'da, Tütünbank'ta dış işlemler ve kambiyo dallarında aldığı eğitim ve bu alandaki çalışması ile iş hayatına başladı. Daha sonra da Bilfar Holding’in ithalat sorumluluğu ve muhasebesini üstlendi. Bu görevini reklam-pazarlama dalındaki görevleri izledi. Bilfar Holding bünyesindeki KOPAŞ Kozmetik’te sırasıyla ürün sorumluluğu ve kategori müdürlüğü (pazarlama müdür yardımcılığı) yaptı.

ATV'nin kuruluş çalışmaları bünyesinde Sabah gazetesine verilen İngilizce iş ilanına başvurdu ve 24 saat haber kanalı olarak tasarlanmış olan ATV'nin kuruluşu için seçilen 25 kişiden biri oldu. Televizyon konusunda ilk eğitimini (canlı yayın-saha muhabirliği, kamera kullanımı ve tekniği, montaj, haber yazımı) bu proje çerçevesinde NBC ve BBC’den gelen yabancı profesyonellerden aldı.

1992 yılında ATV’de televizyonculuğa başladı. 6 ay sonra ATV yönetiminin tercihi doğrultusunda haber kanalı formatından vazgeçilince, bu kanalda sırası ile ana haber, öğle kuşağı sunuculuğu, saha-canlı yayın muhabirliği ve program yapımcılığı-sunuculuğu görevlerini üstlendi. Aynı zamanda Sabah Grubu bünyesindeki haftalık haber dergisi Aktüel Dergisi’ne yazılar yazdı. “Meyveli Ağaç Korusu” adlı mülakat köşesini kaleme aldı.

1996 yılında yeni ve Türkiye’nin ilk 24 saat haber kanalı olacak proje için kendisine teklif götürülünce ATV'den ayrılarak, 1996 yılından 2001 sonuna kadar NTV’de ana haber kuşağı sorumluluğu ile birlikte, çeşitli dönemlerde, muhabirlik, program yapımcılığı ve sunuculuğu görevlerini üstlendi. NTV’nin kuruluşundan, 1 Ekim 2001 tarihine kadar sorumluluğunu üstlendiği Haber 20 (ana haber bülteni), beş yıl içinde çeşitli defalar "En beğenilen Ana Haber Bülteni" seçildi.

NTV’deki görevlerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden yapılan teklifi kabul ederek, 1999-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevi yaptı. Bu çerçevede Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne bağlı Sinema-Televizyon Bölümü son sınıf öğrencilerine canlı yayın haberciliği, topluluk önünde konuşma, canlı performans, tartışma-mülakat tekniği ve diksiyon-fonetik konularını kapsayan "Konuşma Eğitimi" dersi verdi.

2001 yılında CNNTürk televizyonuna geçti. 2001-2003 yılları arasında CNNTürk'te ana haber bülteninin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2003 yılında CNNTürk'ten ayrıldı. 2003-2005 yılları arasında eşi Ali Özgentürk'ün sahibi olduğu Asya Film Filmcilik Ltd.Şti'de danışman olarak çalıştı.

2005 yılında Haber Türk televizyonundan gelen teklifi kabul ederek televizyon haberciliğine döndü. HABERTÜRK televizyonunda "BUGÜN" adlı programı yapamaya başladı. 2008 yılının Şubat ayında HABERTÜRK’den ayrılıp 2008 yılının Nisan ayında SKYTÜRK’te geçti. "BUGÜN" adlı programını SKYTÜRK’te 2008 yılının Kasım ayına kadar devam ettirdi.

2009 yılının Ekim ayında Haber Müdürü olarak SKY TÜRK’e geri dönen Saynur Tezel, 2011 yılının Temmuz ayına kadar bu idari görevini, bunun yanı sıra 19:00-21:00 saatleri arasındaki ana haber kuşağında BUGÜN programının da anchorlığını üstlendi.

1 Ekim 2012 tarihinde CNN TÜRK haber ekibine katılan Saynur Tezel, 15 Ekim 2012 tarihinden itibaren hafta içi 14:00 - 16:00 saatleri arasında ekranlara gelen “Günlük” adlı haber kuşağını hazırlayıp ekrana taşımaya başladı.

1995 yılında Kurt Kuruş ile kısa bir evlilik yaptı. Daha sonra da çocukluk arkadaşı İstemihan Varışlı ile 1996 - 1999 yılları arasında üç yıl evli kaldı.

Daha önce iki kere evlenip boşanan Saynur Tezel, 2002 yılında sinemacı Ali Özgentürk ile evlendi. Simay (d.2006) adında bir kızı vardır. 2017 yılında boşandı.

Saynur Tezel, CNN Türk’te çalışan Onur Tan ile Ağustos 2017 tarihinde evlendi. Çiftin nikah şahitliğini CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş yaptı.

2012 yılından beri çalıştığı CNN TÜRK haber 'Günlük' programını sunan Saynur Tezel 19 Mayıs 2018 tarihinde işten

çıkarıldı.

Ödülleri :

1997 - "Türkçe'yi En iyi Kullanan Spiker" (Dil Gönüllüleri)

2000 - "En Beğenilen Anchorwoman" (Zirvedekiler 2000 Medya Oscarları)

2001 - "Yılın Başarılı İletişimcileri - Yılın Haber Spikeri" (İstanbul Üniversitesi İletişim Oscar'ları)

2007- “Cumhuriyetin Altın Adamı” ödülü (BAŞKENT GRUBU)

2007- “Yılın En iyi Programı”-“Saynur Tezel ile BUGÜN” (ŞİMŞEK KOLEJİ Medya Başarı Ödülü)

2007- “Yürekli Kadın” ödülü (KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ)

2013- “Yılın Başarılı Kadını" ödülü (Kadın Hareketi Derneği)