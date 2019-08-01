Saz ve söz sanatçısı Ahmet Geniş yaşamını yitirdi

Eskişehir'in yetiştirdiği ses ve sahne sanatçılarından 60 yaşındaki Ahmet Geniş yaşamını yitirdi.

Müslüm Gürses, Hakkı Bulut gibi birçok ünlü sanatçıya sazı ile eşlik eden Eskişehirli Geniş, 40 yılı aşkın süredir sanatını icra ediyordu. Geçirdiği trafik kazası sonrasında görme yetisini yitiren ve ayrıca şeker, tansiyon, böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleriyle de uğraşan Geniş, bir zamanlar kentte futbol ile de anılıyordu. Yaşam savaşını yitiren Ahmet Geniş'in cenazesi Odunpazarı Alaaddin Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlığa defnedildi.

Akrabalarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze törenine ayrıca çok sayıda ses ve saz sanatçısı da katıldı.

Kaynak: İHA