Sazak’tan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Metin Nurullah Sazak'a yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA