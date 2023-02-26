Sazi Gumbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sazi Gumbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sazi Gumbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sazi Gumbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sazi Gumbi 22 Kasım 2000 tarihinde Ingwavuma, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sazi Gumbi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sazi Gumbi'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sazi Gumbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sazi Gumbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sazi Gumbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sazi Gumbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Sazi Gumbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sazi Gumbi şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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