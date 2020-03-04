Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, üç mahallenin ortasında kalan sulak alanda yangın çıktı. Alanın bataklık olması nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangın, seraları tehdit etti. Alevler kısa süre sonra kendiliğinden söndü.

Kaş'a bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahalleri arasında kalan Koca Göl adındaki sulak alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Sulak alandaki kuruyan sazlıklar bir anda yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Bir ara yükselen alevler seraları tehdit etti. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kaş Birimi'ne ait araçlar bölgede önlem aldı. Ancak alanın bataklık olması nedeniyle alana girilemedi. Rüzgarın etkisini kaybetmesi, kuru sazlıkların yanması ve alanın sulak olması nedeniyle yangın etkisini kaybetti.

Vatandaşlar, bu sazlıkların her yıl birileri tarafından yakıldığını belirtirken, buradaki canlı yaşamının yok olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA