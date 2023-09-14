SBB’den ilçelere iş makinesi takviyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), 17 ilçenin yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere satın aldığı iş makinelerini teslim alarak ilçelere gönderdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni alınan iş makinelerinin ilçelerde daha hızlı hareket etme imkanı sağlayacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenileyerek genişletmeye devam ediyor. 2021 ve 2022 yıllarında iş makinesi, kamyon, otobüs ve binek grubunda satın alınan 412 araçlarla 5 kat verimlilik sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl başında gelen 76 vasıtayla araçla filosunu 488'e çıkardı. Satın alma işlemi öncesinde ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen araçların teknik özelliklerini, performanslarını ve maliyetlerini tüm detaylarıyla tek tek inceleyen Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği piyasa araştırmalarıyla en uygun olanları belirliyor.

52 milyon TL değerindeki 30 tonluk 3 paletli ekskavatör, 50 tonluk 1 paletli ekskavatör, 20 tonluk 2 lastikli yükleyici kepçe ve 30 kişilik 4 otobüsü geçen ay Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen törenle hizmete alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilave 8 adet kazıcı yükleyici, 1 adet paletli dozer, 2 adet 20 tonluk lastikli yükleyici, 1 adet 8x2 ahşap kasa kamyon, 7 adet binek aracı (Kaptı kaçtı) da teslim aldı. Bunlara da 42 milyon TL ödeyen Büyükşehir Belediyesi, iş makinelerini ilçelerde çalıştırılmak üzere Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na, binek araçları ise Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na gönderdi.

2023'te iş makinesine 300 milyon TL yatırım

1 adet 6x4 çekici, 7 adet 4x2 çekici, 1 adet 30 kişilik otobüs, 7 adet 50 kişilik otobüs, 1 adet panelvan kamyonet, 4 adet 30 tonluk ekskavatör, 8 adet kazıcı yükleyici, 11 adet 17 kişilik minibüs, 2 adet traktör, 7 adet yarı römork ve 1 adet sal kasa araçların ise yakın zamanda geleceği öğrenildi. Teslim alınacak araçlar için de 206 milyon TL ödeyen Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında araç ve iş makinelerine toplamda 300 milyon TL yatırım yaptı. Bununla birlikte yıl sonuna kadar yenilenen toplam araç sayısı ise 567'ye yükselecek.

"Hızlı hareket imkanı sağlayacak"

Yeniledikleri iş makinesi ve araç parkıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin yol ve içme suyu gibi altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözerek sanayide ve turizmde gelecek vizyonuna hazırlıyoruz. Yatırım ve hizmet noktasında halkımızın talep ve ihtiyaçların tümünü kaliteden de ödün vermeden yapmaya çalışıyoruz. Başlattığımız ve tamamladığımız projelerle Samsun, örnek ve öncü kent haline geldi. Kırsalda yol sorunu kalmayan tek şehir olma sözümüzü yıl sonunda tutacak olmanın da mutluluğunu yaşayarak, yolumuza devam ediyoruz. Bunu nasıl başardık? Tabi ki 3,5 yıllık kira bedeline, makinenin kendisini satın alarak yaptık. Ayrıca hizmetleri ihale etmek yerine kendi ekiplerimizle çalıştık. Tüm ekiplerimizle gece gündüz sahada olmayı sürdüreceğiz. Aldığımız bu iş makineleri de bize ilçelerde daha hızlı hareket etme imkanı tanıyacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.

"Makine parkımız güçlendi"

Alt ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere satın aldıkları iş makinelerinin yapılan çalışmalara hız kazandıracağını söyleyen Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Savaş Kaygusuz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde toplam 300 aracımız vardı. Eski ve aşırı yıpranmış olmalarından dolayı ekonomik değerini yitirmişti. Yedek parça ve servis bakımları kurumumuza ciddi oranda külfet yüklüyordu. Kiralanan iş makineleri de 8 saatten fazla çalışmıyordu. Kira fiyatlarının aşırı yükselmesiyle araç parkımızın yenilemesine karar verildi. Başkanımızın talimatlarıyla yaptığımız titiz çalışmalar sonucu 4 yıl içinde iş makinesi, kamyon, otobüs, binek otomobil olmak üzere aldığımız toplam 488 araçla makine parkımız güçlendirildi. Yeni araçlar, ücretsiz servis paketleriyle önemli tasarruf sağlıyoruz. Takibini de daha rahat yapıyoruz. Aynı zamanda istediğimiz zaman diliminde kullanabiliyoruz" diye konuştu.

Gelecek yeni araçlar da olduğunu belirten Kaygusuz, "8 adet karıcı yükleyici, 1 adet paletli dozer, 2 adet 20 tonluk lastikli yükleyici, 1 adet 8x2 12 lastikli kamyonumuz geldi. Buna ilaveten gelecek araçlarımızı da önümüzdeki haftalarda teslim alacağız. Bu araçlar sayesinde belediyemizin tüm birimlerinde çalışma hızı ve performansı yükselecek. İlçemizdeki altyapı yatırımlarında daha seri hareket edilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)