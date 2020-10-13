SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Holdinge ait internet sitesinde daha önce yer alan şirket isimlerini kaldırması ve mal varlıklarına el konulduğu haberleriyle gündemde olan Sezgin Baran Korkmaz hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? SBK Holding kurucusu kimdir? soruları ile internette aramalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

SBK Holing Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'de yönetim kurulu üyesidir. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmasıyla tanınan

Sezgin Baran Korkmaz'ın dünya çapında beş binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

Merkezi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney ve Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji, lojistik gibi farklı alanlarda yatırımlar yapmakta ve faaliyette bulunmaktadır.

BÜTÜN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

TÜRKİYE'DEKİ VARLIKLARININ ABD TARAFINDAN GERİ ALINMASINI İSTEDİ

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. 'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.