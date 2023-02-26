Sbonelo Cele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbonelo Cele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sbonelo Cele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sbonelo Cele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sbonelo Cele 27 Ağustos 2001 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sbonelo Cele Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sbonelo Cele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sbonelo Cele'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sbonelo Cele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sbonelo Cele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sbonelo Cele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sbonelo Cele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Sbonelo Cele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sbonelo Cele şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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