SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Arıca: "12 Haziran'da ligleri başlatma kararı iptal edilmeli"

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlatılmasının yanlış olduğunu savunarak, kararın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol karşılaşmalarının görevlilerle birlikte 200 ila 500 kişilik bir hareketliliğe neden olduğunu belirtti.

Maç sırasında sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığını dile getiren Arıca, "Futbolcular maskeli mi oynanacak? Tabii ki hayır. Her iki futbolcu birbiriyle temas ettikten sonra hemen gidip bol su ve sabunla elini yıkayacak mı, dezenfektan kullanacak mı? Tabii ki hayır. Maçın en az 50 kere durdurulması gerekir, çok zor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun liglerin başlatılması yönünde bir tavsiyesi olmadığını aktaran Arıca, "12 Haziran'da ligleri başlatma kararı iptal edilmeli, alınan karar bir daha gözden geçirilmelidir. Bayram sonrası Kovid-19 tablosuna bakılıp karar verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer branşlarda müsabakaların iptal edildiğini hatırlaran Arıca, "Basketbolda toplam 10 oyuncu, futbolda 22 oyuncu var ama basketbol oynanmayacak futbol oynanacak. Bilmediğimiz bir yayın veya bilimsel veri mi var? Öyle bir veri yok ama çok mantıklı gelmedi bana." yorumunu yaptı.





Kaynak: AA