Sbusiso Magaqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbusiso Magaqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sbusiso Magaqa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sbusiso Magaqa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sbusiso Magaqa 2 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sbusiso Victor Magaqa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sbusiso Magaqa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sbusiso Magaqa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sbusiso Magaqa'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sbusiso Magaqa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sbusiso Magaqa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sbusiso Magaqa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sbusiso Magaqa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AmaZulu FC

4 Ocak 2018 yılında Uthongathi

30 Haziran 2018 yılında AmaZulu FC

1 Ağustos 2018 yılında Uthongathi

30 Haziran 2019 yılında AmaZulu FC

27 Ocak 2021 yılında Royal AM

30 Haziran 2021 yılında AmaZulu FC

5 Ocak 2023 yılında Royal AM

Sbusiso Magaqa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sbusiso Magaqa şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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