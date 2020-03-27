SCADA sistemi 11 milyon 730 bin metreküplük su israfını önlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren SCADA sistemi ve Fiziki Kaçak Arama Birimi sayesinde önemli miktarda su tasarrufu sağlandı. 2019 yılı içinde 11 milyon 730 bin metreküp gibi büyük miktarda su israfının önlendiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü SCADA sistemi ve fiziki kaçak arama ekipleri sayesinde her yıl önemli miktarlara ulaşan su tasarrufu sağlayarak milli kaynak israfını önlüyor. SCADA Şube Müdürlüğüne bağlı "Fiziki Kaçak Arama Birimi" 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 1 milyon 800 bin metre içme suyu hat dinlemesi yaptı. 4 ekip halinde gece, gündüz çalışmalarını sürdüren birim, geçtiğimiz sene yapılan dinlemeler sonucunda bin 318 adet ana boru arızası ve bin 538 adet şube yolu arızası tespit edilerek onarıldı.

SCADA sisteminden alınan verilere göre ise önleme çalışmaları kapsamında saatte bin 389 metreküp su kayıp-kaçağı engellenerek şebekeye geri kazandırıldı. Bu miktar yıllık debi itibariyle hesaplandığında 2019 yılı içinde 11 milyon 730 bin metreküp gibi büyük miktarda su israfının önlendiği belirtildi. ASAT yetkilileri, Antalya'nın falez zemin yapısı açısından su şebeke hatlarındaki arızaların kolay kolay yüzeye çıkmadığını, belirti vermeden oluştuğunu ve zor tespit edilebildiğini belirterek; bu nedenle fiziki kaçak arama faaliyetinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA