Scarlett Johansson Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SCARLETT JOHANSSON KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Kasım.1984

Scarlett Johansson kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Scarlett Johansson doğum yeri : New York, ABD

SCARLETT JOHANSSON BİYOGRAFİSİ

Scarlett Johansson İngrid , 22 Kasım 1984’de New York’ta doğmuştur. Babası, Karsten Johansson Danimarkalı bir mimar, annesi Melanie Sloan ise PolonyalıAşkenaz (Almanya Yahudisi) bir yapımcıdır. Hunter Johansson adında ikiz erkek kardeşi ve kendisi gibi oyuncu olan Vanessa Johansson adında bir ablası ile Adrian adında bir erkek kardeşi vardır. New York Manhattan’daki Professional Children's School’dan 2002'de mezun oldu. Scarlett Johansson, zamanının yarısını New York'da yaşayan annesinden ayrılan babasıyla, diğer yarısını Los Angeles'ta yaşayan annesiyle geçiriyor.

Scarlett Johansson'un tiyatro sahnesine ilk çıkışı henüz küçük yaştayken Sophistry oyununda oldu. 2009 yılında, Arthur Millertarafından yazılıp Gregory Mosher tarafından yönetilen ve Liev Schreiber ile başrolü paylaştığı A View from the Bridge oyununda Catherine Carbone rolünü oynadı. Johansson bu rolüyle 2010 En İyi 'Seçme' Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü'nü kazandı.

Scarlett Johansson, 1994 yapımlı North adlı filmle oyunculuğa başlar ve 1998 yılında Robert Redford ve Kristin Scott Thomas ile birlikte oynadığı “The Horse Whisperer” (Atlara Fısıldayan Adam) adlı filmle üne kavuşur. 2001 yılı yapımı Ghost World filmi ile birlikte tanındı.

2003 yılındaki Lost in Translation (Bir Konuşabilse) filmi ile Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü alırken Altın Küre’ye de aday olur . İnci Küpeli Kız filmlerinde yer aldı.

2005 yılında Ewan McGregor, Michael Bay ile The Island filmininde oynadı. Aynı yıl Woody Allen ile "Match Point" filmi ile dördüncü kez Altın Küre adaylığı elde eder. 28 Temmuz 2006’da yine bir Woody Allen filmi Scoop vizyona girer. Ardından Scarlet Johansson ünlü yönetmen Brian De Palma ile "The Black Dahlia" filminde çalışma fırsatını elde eder.

Scarlett Johansson, Calvin Klein’ın "Eternity Moment" adlı parfümünün reklamlarında oynadı. 2005 yılında Louis Vuitton’ın mankeni oldu. Şubat 2006 da “Vanity Fair” dergisinin kapağında Scarlett Johansson, Keira Knightley ile birlikte çıplak poz verdi. 2006 yılında Esquire dergisi ve FHM dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Kadın" seçilerek FHM dergisinin Mayıs kapağında yer aldı. 2006 yılında Reebok ile sözleşme imzalayarak reklam kampanyalarında oynadı.

Scarlett Johansson çoğu zaman Derek Peter, Benicio Del Toro, Jared Leto, Justin Timberlake, Josh Harnett gibi bir çok ünlü erkek ile yakıştırılmış olsa da Scarlett Johansson özel hayatını medya ile konuşmayacağını ancak tek eşliliğe inanmadığını ve tek eşliliğin insan doğasına aykırı olduğunu defalarca söylemiştir.



Evlilikleri :

27 Eylül 2008 tarihinde Kanadalı dizi ve sinema oyuncusu Ryan Reynolds ile Kanada'da aile arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Ancak Ryan Reynolds'un sinema oyuncu Blake Lively ile beraber olmasından sonra Ocak 2011'de boşandılar.

2012 Kasım ayında Fransız gazeteci Romain Dauriac ile birlikte olmaya başlayan Scarlett Johansson, Eylül 2013 ayında nişanlandılar. 2014 yılında Fransa'da yaşamaya başladı. Çiftin Rose Dorothy Dauriac adını verdikleri kızları 2014 yılının Eylül ayında dünyaya geldi. ekim 2014 ayında evlendiler. 2016 yılının yaz aylarında sesiz sedasız boşandılar.

19 Şubat 2016 tarihinde vizyona giren ve Coen Kardeşler’in filmi olan “Yüce Sezar” adlı filmin başrollerinde George Clooney, Josh Brolin, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jonah Hill, Ralph Fiennes, Frances McDormand oynuyor

Ödülleri:

2013 - 8. Uluslararası Roma Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Aşk)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2008 - New York, I Love You (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 (Natasha Romanoff / Black Widow) (Sinema Filmi)

2017 - Kızlar Gecesi (Jess) (Sinema Filmi)

2017 - Ghost in the Shell / Kabuktaki Hayalet (The Major) (Sinema Filmi)

2016 - Şarkını Söyle (Ash) (Sinema Filmi)

2016 - Yüce Sezar (Sinema Filmi)

2016 - Orman Çocuğu (Kaa) (Sinema Filmi)

2016 - Captain America: Civil War (Natasha Romanoff,Black Widow) (Sinema Filmi)

2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı (Natasha Romanoff / Black Widow) (Sinema Filmi)

2014 - Şef (Molly) (Sinema Filmi)

2014 - Lucy (Lucy) (Sinema Filmi) 2014

2014 - Kaptan Amerika: Kış Askeri (Natasha Romanoff / Black Widow) (Sinema Filmi)

2013 - Under the Skin (Laura) (Sinema Filmi)

2013 - Kalbim Sende (Barbara) (Sinema Filmi)

2013 - Hitchcock (Janet Leight) (Sinema Filmi)

2013 - Can A Song Save Your Life? (Gretta) (Sinema Filmi)

2013 - Aşk (Sinema Filmi)

2012 - Yenilmezler (Natasha Romanoff / Kara dul) (Sinema Filmi)

2012 – Woody Allen: A Documentary (Kendisi) (Sinema Filmi)

2011 - Düşler Bahçesi (Kelly) (Sinema Filmi)

2011 - Bert Stern: Original Madman (Kendisi (arşiv görüntüsü)) (Sinema Filmi)

2010 - Iron Man 2 (Black Widow) (Sinema Filmi)

2010 - Guys Choice (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - 2010 Mtv Movie Awards (Tv Programı)

2009 - Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne... (Anna) (Sinema Filmi)

2008 - The Spirit (Silken Floss) (Sinema Filmi)

2008 - Boleyn Kızı (Mary Boleyn) (Sinema Filmi)

2008 - Barselona Barselona (Cristina) (Sinema Filmi)

2007 - Dadım Aşık (Annie Braddock) (Sinema Filmi)

2006 - Scoop (Sondra Pransky) (Sinema Filmi)

2006 - Prestij (Olivia Wenscombe) (Sinema Filmi)

2006 - Cehennem Çiçeği (Kay Lake ) (Sinema Filmi)

2005 - Maç Sayısı (Nola Rice) (Sinema Filmi)

2005 - Ada (Sarah Jordan) (Sinema Filmi)

2004 - The 76th Annual Academy Awards (TV Filmi)

2004 - Sünger Bob Kare Pantolon (Mindy-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Mükemmel Sonuç (Francesca Curtis) (Sinema Filmi)

2004 - Le Grand Journal De Canal+ (Kendisi) (Tv Programı) (2 Bölüm)

2004 - Gizemli Kadın (Meg Windermere) (Sinema Filmi)

2004 - Bobby Long'a Bir Aşk Şarkısı (Pursy Will) (Sinema Filmi)

2004 - Babamın Kabusu (Alex Foreman) (Sinema Filmi)

2003 - İnci Küpeli Kız (Griet) (Sinema Filmi)

2003 - Bir Konuşabilse... (Charlotte) (Sinema Filmi)

2002 - Sekiz Bacaklı Canavarlar (Ashley Parker) (Sinema Filmi)

2001 - Ghost World (Rebecca) (Sinema Filmi)

2001 - Amerikan Rapsodi (Genç Zsuzsi) (Sinema Filmi)

2000 - Orada Olmayan Adam (Birdy Abundas) (Sinema Filmi)

1999 - My Brother the Pig (Kathy Caldwell) (Sinema Filmi)

1998 - Atlara Fısıldayan Adam (Grace MacLean) (Sinema Filmi)

1997 - Evde Tek Başına 3 (Molly Pruitt) (Sinema Filmi)

1996 - Manny and Lo (Amanda) (Sinema Filmi)

1996 - Lucy Aşık Olursa (Emily) (Sinema Filmi)

1995 - Gizli Gerçek (Kate Armstrong) (Sinema Filmi)

1994 - Kuzey (Laura Nelson) (Sinema Filmi)