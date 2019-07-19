Schalke Cenk Tosun hamlesinde bulundu!

Almanlardan Beşiktaş'a çalım mı geliyor?

NSNO, adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi Schalke'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı. Transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Cenk'in Beşiktaş'a kiralık dönme ihtimali de var..

7 Haziran 1991 senesinde dünyaya gelen Cenk Tosun aslen Denizlilidir. Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk Millî Takımı'nda forma giymektedir.

Futbol hayatına ilk olarak 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında başlayan Tosun, profesyonel futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla başlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen 2011-2014 sezonları arasında Gaziantepspor formasıyla 109 maçta 39 gol attı.

2014 yılında sözleşmesi sona eren Cenk Tosun bedelsiz olarak Beşiktaş'a tranfer oldu.

Beşiktaş Kulübünden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildiride;

"Profesyonel futbolcu Cenk Tosun ile 2014-2015 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya; 2014-2015 sezonu için 1.700.000 Avro, 2015-2016 sezonu için 1.450.000 Avro, 2016-2017 sezonu için 1.500.000 Avro, 2017-2018 sezonu için 1.600.000 Avro, 2018-2019 sezonu için 1.700.000 Avro garanti ücreti ödenecektir. Oyuncuya ayrıca, tüm sezonlar için geçerli olmak üzere 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir. Bu transfer için Gaziantepspor Kulübüne herhangi bir transfer bedeli ödenmeyecektir" açıklamasında bulunulmuştur

Türk Millî Takımı'nda toplam 16 maçta forma giyen ve 3 gol atan Cenk Tosun genç yaşına rağmen gösterdiği bu performansıyla büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.