Schneider Electric, enerji alanında ücretsiz çevrimiçi eğitimler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric tarafından kurulan Enerji Üniversitesi, mühendislik ve teknoloji sektörlerinde çalışanlar ve öğrenciler için İngilizce ve Türkçe de dahil 14 dilde yüzlerce uzaktan eğitim dersi sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, öğrenciler, öğretmenler, mühendisler ve iş sahiplerinin enerji yönetimi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak ücretsiz bir çevrimiçi eğitim portalı sunuyor.

İngilizce ve Türkçe de dahil 14 dilde içerik sağlayan Enerji Üniversitesi enerji verimliliği ve veri merkezi yönetimi alanlarında, veri merkezleri ve ağlar ile birlikte özellikle altyapı, endüstri ve bina odaklı 150'den fazla çevrimiçi ders ile bu alanda gelişim sağlanmasına hizmet ediyor.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, enerjinin yönetim, planlama, tasarım ve uygulanmasında çalışanlara yardımcı olmak, verimlilik sorunlarını çözmek ve güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli tedbirler sağlamak amacıyla tasarlanan dersler birer saatlik içeriklerden oluşuyor.

Konunun uzmanları tarafından yaratılan dersler, düzenli olarak güncelleniyor ve platforma yeni dersler ekleniyor. Böylece Enerji Üniversitesi, kullanıcıları için enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanında profesyonel gelişim yolu sunan bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi Direktörü Peter Hogg, platformun enerji alanında yeni nesil bir eğitim olanağı sunduğunu ifade etti.

Hogg, "Enerji sektörü hızla değişirken, inovasyon ve iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek her yerde, herkes için büyük bir gelişim fırsatı sunuyor. Bugün enerji talebi hızla artarken daha sürdürülebilir yaşam ve çalışma modelleri geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda Schneider Electric olarak öğrendiklerimizi sektörle ve üniversitelerle paylaşmak istedik. Bu bilgi ve deneyimlerin bireylere, kurumlara ve gezegenimize faydalı olacak çözümlerin tasarlanmasına ve uygulanmasına hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA