Schneider Electric, gençleri geleceği tasarlamaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir şehir fikirleri için Go Green in the City yarışmasını 9. kez gerçekleştiriyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket uzmanları ile dünyanın önde gelen sektör liderlerinin rehberliğinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen Go Green in the City 2019’da, Dijital Ekonominin Güçlendirilmesi alanındaki zorluklar ve fırsatlara dair cesur fikirler yarışacak.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2019 olan yarışmanın finali, 2-3 Ekim 2019'da Barselona'da gerçekleştirilecek.

Her sene olduğu gibi bu sene de katılımcı öğrenciler bir iletişim ağı kurma ve sektör uzmanlarından mentorluk alma şansı yakalayacaklar. Yarışmanın kazananları ise Schneider Electric'te çalışma fırsatı elde edecekler.



Yarışmanın, Schneider Electric’in sürdürülebilirlik BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG) ile ilgili taahhütleri doğrultusunda hazırlanan kategorileri ise, "Geleceğin Binaları", "Geleceğin Tesisleri", "Geleceğin Şebekeleri" ve "Sürdürülebilirlik ve Enerjiye Erişim" olarak belirlendi.





- Takımların eğitimini sürdüren iki öğrenciden oluşması gerekiyor







Açıklamada verilen bilgilere göre, katılımcı takımların akredite işletme, mühendislik, fizik, bilgisayar, matematik ve diğer bölümlerde eğitimini sürdüren iki öğrenciden oluşması gerekiyor.

Bunun yanı sıra öğrencilerin yarışma boyunca aynı ülkede veya bölgede olmaları da ön koşul olarak sunuluyor. Schneider Electric’in önem verdiği konulardan biri de cinsiyet eşitliği. Bu doğrultuda ise her takım Çeşitlilik ve Katılımı teşvik ilkelerine uygun olarak en az bir kadın üye barındırmak zorunda.



Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, Go Green in the City 2019 hakkında, "Bugünün gençleri, kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etme anlamında çeşitli zorluklarla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir bir gelecek yalnızca gençlere fırsat verilmesi ve inovasyonun arkasındaki itici güç olmalarına yardım edilmesiyle mümkündür. Go Green in the City'nin daha iyi bir gelecek için fikirler geliştiren öğrencilere yönelik bir platform haline gelmesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.









