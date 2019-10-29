SCMP-Trump ve Xi 17 Kasım’da geçici anlaşma imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 17 Kasım'da geçici bir ticaret anlaşması imzalayacağı duyuruldu.

South China Morning Post'ta (SCMP) yer alan ve konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırılan habere göre "her şeyin yolunda gitmesi durumunda" Trump ve Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nden hemen sonra ateşkes imzalayacak.

İki ülke yetkililerinin anlaşmanın son aşaması üzerinde çalıştığı belirtilirken, Trump söz konusu anlaşmanın "planlanandan önce" imzalanabileceğini belirtti. Trump, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin anlaşmasının büyük bir bölümünü planlanandan önce imzalamayı değerlendiriyoruz. Buna ilk aşama diyoruz, fakat aslında anlaşmanın büyük bir kısmını oluşturuyor" demişti.

Kaynak: DHA