SCOFOLA’23 konferansı başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunun (YO) düzenlediği SCOFOLA'23 konferansının açılışı gerçekleşti.

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SCOFOLA’23 konferansı başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunun (YO) düzenlediği SCOFOLA'23 konferansının açılışı gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen SCOFOLA'23 "Challenges and Innovative Solutions in Foreign Language Teaching" (Yabancı Dil Öğretimindeki Zorluklar ve Yenilikçi Çözümleri) konferansı, İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, Yabancı Diller YO Müdürü Okşan Dağlı ve akademisyenler katıldı.

İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirilen ve tüm dünyadan dil bilimcilere, eğitimcilere, araştırmacılara ve öğretmenlere açık olan konferansa Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılım oldu. Konferansta Amerika Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fernando Rubio, Steve O'Farrell, Bob Nguyen, TED Üniversitesi'nden Prof. Dr. Belgin Elmas, Gazi Üniversitesi'nden Bena Gül Pe ker, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. İpek Kuru Gönen, Kırıkkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elif Tokdemir Demirel davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, donanımlı ve vasıflı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen ZBEÜ'nün yabancı dil öğretimine verdiği önemden bahsetti. Karasu teknolojiye erişim konusunda günümüz kuşağını daha şanslı olsa da bilgi kirliliğinin yabancı dil öğreniminde çeşitli zorluklar meydana getirdiğini ve bu nedenle düzenlenen konferansın çok önemli olduğunu ifade etti. Konferansa katılan konuşmacılara teşekkürlerini sunan Karasu, Yabancı Diller YO'yu ve organizasyonda emeği geçen tüm öğretim elemanlarını tebrik etti.

"Yabancı Dil Öğretimi Gayret Gerektiren Bir Süreç"

Konferansın amacının dil eğitimini kolaylaştırıcı yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi olduğunu belirten Yabancı Diller YO Müdürü Okşan Dağlı, içinde bulunduğumuz yüzyılda anadil ve yabancı dil öğretiminin gayret gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Dağlı, dil öğrenimini ve öğretimini kolaylaştırıcı yöntem ve tekniklerin paylaşılmasına imkân tanıyan konferansın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ve konferansın düzenlenmesine katkı sunan çalışma arkadaşları ile katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Ana teması "yabancı dil öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve yenilikçi çözümler" olan konferansta, dil eğitiminde yenilikçi yöntem ve materyaller, dil öğretim ve öğrenim tecrübeleri, dil eğitimi ve teknoloji, dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme, dil öğrenme stratejileri, sınıf dışı deneyimler, yeni öğretim-öğrenim teorileri ve modeller, eğitim ve eğitim reformlarında küreselleşme, mesleki gelişim, beceriye dayalı öğrenme ve değerlendirilmesi, yenilikçi müfredat geliştirme, eleştirel ve fikirsel düşünme becerileri, yaşam boyu öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, dil öğretiminde farkındalık başlıkları yer alıyor. İki gün boyunca eş zamanlı salonlarda toplam 45 sözlü sunum ve 5 eğitim atölyesinin gerçekleştirileceği konferans yarın sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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