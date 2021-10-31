Scooter denetimleri arttı, iki günde iki ceza yiyerek isyan etti!

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen ve birçok vatandaş tarafından kullanılmaya başlayan scooterlarla ilgili denetimler de sıklaştırılmıştı. Yapılan denetimlere bir yenisi de Fatih Haseki'de eklendi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan scooter denetiminde iki kişi aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücü de kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza yedi.

"KURALLARI KİMSE ANLATAMIYOR"

Yapılan denetimler kapsamında iki günde iki ceza yediğini ifade eden Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev , "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" diyerek sitem etti.

"MADEM YASAK VAR BUNU SATMAYACAKLAR"

Kesilen cezaya itiraz edeceğini ve ödemeyi düşünmediğini dile getiren Türkmenistan uyruklu Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar" ifadelerine yer verdi.

KURALLAR VATANDAŞA HATIRLATILDI

Kullanımına yaş sınırı getirilen scooterı 15 yaştan küçük olduğu belirlenen kişileri tespit eden ekipler, cezai işlem uyguladı. İki arkadaşa 144'er lira ceza kesildi. Ellerinde kova ve oltayla balık tutmaya giden iki arkadaş, yaş sınırından haberlerinin olmadığını belirtti.

Öte yandan scootera iki kişi birden binen kişileri de durduran ve ceza yazan ekipler kuralları hatırlatılırken, 314'er lira para cezası kesti. Scootera eğlence amaçlı bindiklerini belirten kullanıcılar, 2 kişi binmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.